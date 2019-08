2. August 2019, 22:18 Uhr Auf dem Rewe-Parkplatz Lebendkicker-Turnier in Grafing

Bereits zum fünften Mal findet am Sonntag, 4. August, in Grafing das Lebendkicker-Turnier statt. Jeweils fünf Feldspieler und ein Torhüter messen sich in der aufblasbaren Arena. Wie beim echten Kicker ist die Beweglichkeit eingeschränkt: Die Hände der Spieler sind in Schlaufen fixiert, die sich nur entlang der Querstangen bewegen lassen. Für dieses Jahr haben sich 24 Mannschaften angemeldet. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Grafing.