16. Juni 2019, 21:47 Uhr Auf dem Obi-Parkplatz Auto beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag gegen 16 Uhr auf dem Obi-Parkplatz in Parsdorf seine Autotür offenbar so schwungvoll aufgerissen, dass sie ein nebenan geparktes Auto touchierte und ein Sachschaden von 500 Euro entstand. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er soll laut Angaben der Polizei einen hellblauen SUV mit deutschem Kennzeichen gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (08121) 991 70 entgegen.