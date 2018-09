20. September 2018, 22:15 Uhr Auf Bitten kandidiert Der Mann aus der Fremde

Der Ingolstädter Hilmar Sturm will für die AfD in den Landtag, in seinem Wahlkreis trifft man ihn selten.

AfD-Kandidat Hilmar Sturm lebt in Ingolstadt und will vielleicht in den Landkreis ziehen

Von Konstantin Schätz, Ebersberg/Ingolstad

Wenn man Hilmar Sturm auf Kritik an der AfD anspricht, liegt der Grund für ihn auf der Hand: "Die Altparteien sind bemüht, der AfD Einseitigkeit zuzuschreiben." Dabei gäbe es in der Alternative für Deutschland durchaus eine Alternative zum Thema Asylpolitik, davon ist er überzeugt. Die Partei verfüge demnach über Funktionsträger "mit durchdachten Haltungen", verspricht er. Er selber, 45 Jahre alt und wohnhaft in Ingolstadt, spart bei anderen Themen nicht mit den für seine Partei typisch zugespitzten Aussagen. So sei der Begriff "Digitalisierung" ein "Werbegag von Kleinstparteien", die Klimapolitik nicht gut durchdacht und die Europäische Union eine Fehlkonstruktion. Letzteres war einer der Gründe, weshalb er vor fünf Jahren in die AfD eingetreten ist. Seinerzeit war die Europapolitik und die Kritik am Euro das wesentliche Thema der Partei und dessen Gründer Bernd Lucke, der die AfD 2015 im Streit verlassen hatte.

Hilmar Sturm allerdings blieb. "Ich war schon immer politisch interessiert, fand mich aber in keiner Partei wieder", erklärt er. Mittlerweile ist auf vielen Plakaten im Landkreis sein Gesicht zu sehen. Dabei wohnt der Kfz-Mechaniker in Ingolstadt und nicht in Ebersberg. Den Umzug in den Landkreis knüpft er an den Einzug in den Landtag. "Ich wurde gebeten, in Ebersberg zu kandidieren", erklärt er sein Engagement fern des eigenen Wohnortes. In Ingolstadt hätte es auch mehrere Interessenten für eine Kandidatur gegeben, deshalb habe er sich für einen Umweg entschieden, in den Landtag einzuziehen.

Mehr als Sturms Konterfei auf den Plakaten werden die Ebersberger kaum von dem AfD-Mann zu sehen bekommen. Wahlveranstaltungen hat er noch keine organisiert. "Erneut wurden Wirte unter Druck gesetzt und sagten Veranstaltungen ab. Auch Wirte, die als 'sicher' galten", sagt Hilmar Sturm, Namen nennt er allerdings nicht. Nun beschränke er sich eben auf Flyer, Plakate und Infostände, um für sich zu werben.

Gänzlich unumstritten ist der Politiker nicht. Vor zwei Jahren wurde ihm auf seinem Facebook-Profil vorgeworfen, den Artikel einer "offen rechtsextremen Seite" geteilt zu haben. Auf der Website werden zum Teil antisemitische und rassistische Inhalte verbreitet. Der AfD-Politiker bestreitet das nicht ab, aber: "Im Allgemeinen umfasst meine Quellenwahl ein breites Spektrum. Dazu gehört auch die Recherche auf Websites, auf denen ich zwangsläufig nicht von jedem einzelnen Artikel, Autor und Kommentar Notiz nehme."

Sturm unterstreicht, dass er ohnehin an anderen Themen mehr interessiert sei. Steuerverschwendung und Länderfinanzausgleich liegen ihm am Herzen. Im Landtag, sagt er, würde sich seine Partei wohl der inneren Sicherheit annehmen.

Dass die CSU das umstrittene Polizeiaufgabengesetz - kurz PAG - in Bayern eingeführt hat, findet er gut. Der 45-Jährige ist sich sicher, dass ein solches Gesetz in einigen Jahren zwingend notwendig sein wird: "Wenn das Finanzsystem zusammenbricht, wird es notwendig sein, dass die Polizei diese Rechte hat. Denn dann wird ein Teil der Bevölkerung sich holen, was es braucht", davon ist Hilmar Sturm überzeugt.