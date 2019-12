Allerhand ungewöhnliche Haustiere in einer Villa Kunterbunt, ein Koffer voller Gold und bärenstarke Muskeln: Die immer wieder herzerfrischende Geschichte von "Pippi Langstrumpf" und ihren Freunden kann man am Sonntag, 8. Dezember, in Kirchseeon als Theaterstück erleben: Die Bühnenflöhe vom Theater in der Au zeigen Astrid Lindgrens Klassiker in einer Bearbeitung von Christian Schönfelderl. Gespielt wird in der ATSV-Halle, Sportplatzweg 7, und zwar nachmittags um 16 Uhr. Einlass ist bereits von 15.30 Uhr an, die Vorstellung dauert etwa 80 Minuten zuzüglich Pause und ist geeignet für Menschen ab vier Jahren. Karten gibt es beim Kirchseeoner Buchladen, Kinder wie Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt. Per Mail an info@kukiki.de können ebenfalls verbindlich Plätze reserviert werden.