Gleich acht Künstlern kann man an diesem Wochenende in Hagenberg bei Frauenneuharting begegnen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Nicht bei einer Vernissage in einer steriler Galerie finden diese Treffen statt, sondern zwischen Farbtuben und Staffeleien, bei Kaffee, Kuchen und Leckereien vom Grill, auf einem ehemals landwirtschaftlichen Hof, der heute mehrere Ateliers beheimatet. Lauter arrivierte Künstlerinnen und Künstler aus der Region kann man dort treffen: Ruth Effer, Birgit Jung, Angelika Sieger, Ingrid Wieser-Kil, Peter Dubina, Christian Heß, Martin Weiand und Gastgeber Josef Köstler. Zu sehen gibt es die ganze Bandbreite zeitgenössischer Kunst: kleine Formate und große, Abstraktes sowie Gegenständliches, sehr viel Malerei, aber auch Zeichnungen, Fotografie, Skulpturen und Collagen. Geöffnet sind die Ateliers, Hagenberg 1, am Samstag und Sonntag, 9./10. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Hausherr "Beppo" Köstler hat hier in Hagenberg ein Refugium der bildenden Kunst erschaffen, indem er die Räumlichkeiten mit einigen seiner Freunde teilt: Fünf Maler arbeiten mittlerweile auf dem Hof. Im vergangenen Jahr öffnete man das erste Mal die Pforten in Form eines zweitägigen Atelierfestes - offenbar mit Erfolg, denn nun gibt es eine zweite Ausgabe. Köstler, Oberhaupt einer Grafinger Gärtnerei-Familie, arbeitet selbst leidenschaftlich gerne mit dem Pinsel, "eigentlich immer schon", sagt er. Seine Bilder sind meist großformatig und sehr narrativ, sie wollen Geschichten erzählen. Doch eine künstlerische Ausbildung hat Köstler nie absolviert, weswegen ihm der Austausch mit Gleichgesinnten so am Herzen liegt. Er, der Laie, könne von den Profis nur profitieren.

Die Malerin Angelika Sieger, die an der Akademie in München studiert hat, arbeitet um einiges abstrakter, bemerkenswert ist ihre nuancenreiche Farbpalette. Die Motive für ihre teils großformatigen Ölgemälde stammen aus der Natur. "Gesehenes und Empfundenes übertrage ich auf die Leinwand", erklärt sie. Ebenfalls sehr monochrom arbeitet Birgit Jung, die in Salzburg studiert hat, sie erschafft körnig-strukturierte, meist wolkige Farbflächen, in denen der Geist sich im Nu verlieren kann. "Mein Thema in der Malerei ist die Erde, die uns trägt, berührt in ihrer Farbigkeit, in ihrer Tiefe und in ihrem Wandel, im Werden und Vergehen."

Ruth Efferns Spezialität wiederum sind zarte Papierarbeiten, geklebt aus unzähligen dünnsten Schichten, bemalt mit Kreisen und blattartigen Formen, Zauberwäldern gleich. "Meine wichtigste Inspiration finde ich in der Natur", sagt sie, ihre sensiblen Kompositionen aus Papier, Farbe und Zeichnung sollen ihr Erleben sichtbar machen. Effern hat in Berlin, Münster und München studiert. Rätselhaft Figurales ist zu finden in den vielschichtigen Arbeiten der Aßlinger Malerin Ingrid Wieser-Kil, die allein der Imagination ihres Pinsels vertraut. Denn ihr geht es um "Bildergeschichten aus dem Unterbewussten": Sie sollen Assoziationen im Betrachter wecken und ihn auf eine Reise durch individuelle Erinnerungen und Emotionen schicken. "Wer bist du?": Diese Frage steht auch hinter den Collagen, sogenannten Cut-outs, und Bildern von Peter Dubina aus Pfaffing. In seinen Werken auf Papier und Leinwand arbeitet er sich durch Lebensspuren und Erinnerungsfragmente an die Komplexität des Menschen heran.

Als Bildhauer, Zeichner und Performance-Künstler arbeitet Christian Heß aus Ullerting, der ebenfalls in München studiert hat. Die Themen, mit denen er sich in seiner Kunst auseinandersetzt sind "Zeit, Bewegung, systematische Systeme und die Auslotung der Freiheit in selbst vorgegebenen Grenzen". Das aktuelle Projekt von Martin Weiand besteht aus Fotoarbeiten zum Thema "Wasser" - in allen Zuständen. Der Rosenheimer lichtet das nasse Element ab in der Natur oder im Studio, in Form eines großen Gewässers oder als einzelne Tropfen, nur Milliliter oder ganze Tonnen davon, mal schnell spritzend, mal langsam fließend. Immer spannend.

Offene Ateliers in Hagenberg 1, Frauenneuharting, am Samstag und Sonntag, 9./10. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr.