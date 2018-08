27. August 2018, 22:15 Uhr Asylunterkunft in Poing Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

In der Asylunterkunft in der Senator-Gerauer-Straße ist es am frühen Samstagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In der Gemeinschaftsküche qualmte bei Ankunft der Feuerwehr der Elektroherd. Wie sich herausstellte, hatte ein bislang noch unbekannter Küchennutzer versucht, ein Brathühnchen mitsamt Plastikschale zuzubereiten. Dabei gerieten laut Polizei zunächst die Schale und im weiteren Verlauf der Herd in Brand. Ein aufmerksamer 35-jähriger Bewohner entdeckte das Feuer und konnte es löschen. Hierbei zog er sich eine leichte Rauchvergiftung zu. Am Herd entstand ein Schaden von 200 Euro. Die Unterkunft blieb nach Belüftung durch die Feuerwehr Poing, die mit 18 Personen im Einsatz war, bewohnbar.