24. Juli 2019, 21:28 Uhr Asylbewerberunterkunft Pöring Drei Polizisten bei Einsatz verletzt

Drei Polizisten sind bei einem Einsatz in der Asylbewerberunterkunft in Pöring am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden. Ausgelöst hatte den Einsatz die Verlegung eines 27-jährigen Asylbewerbers aus dem Raum Ingolstadt nach Pöring. Der Mann weigerte sich laut Polizei vehement, aus dem Wagen auszusteigen. Nachdem mehrere Polizeistreifen in Pöring eingetroffen waren, kam er der Aufforderung aber doch nach. Knapp zwei Stunden später verständigte der Sicherheitsdienst in der Unterkunft die Polizei, dass der Mann nun angefangen habe zu randalieren. Zwei Polizeistreifen fuhren nach Pöring, um den jungen Mann in Gewahrsam zu nehmen - der wehrte sich zunächst heftig und verletzte dabei die Polizisten. Der nach Angaben der Polizei möglicherweise unter psychischen Problemen leidende Asylbewerber wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Unterbringungshaftbefehl, über den ein Ermittlungsrichter entscheiden muss.