21. November 2018, 22:09 Uhr Aßling Unsere Art

Erst im vergangenen Jahr gegründet wurde die Gruppe der "Aßlinger Malerinnen", vom großen Zuspruch angespornt, findet nun bereits die zweite Gemeinschaftsausstellung statt: Die Malerinnen zeigen im Pfarrheim neue Bilder in verschiedenen Techniken von Aquarell bis Öl, abstrakt, realistisch und alles dazwischen - immer getreu dem Motto "Auf unsre Art". Mit dabei sind: Christine Amtesbichler, Hiltrud Braun, Resi Eben, Martina Führmann, Petra Höpler, Petra Knopf, Petra Pipahl, Karen Schiöberg-Fey, Laura Schlüßlhuber, Frigga Schmidt und Barbara Spielmann. Die Vernissage findet statt am Freitag, 23. November, 19 Uhr, geöffnet ist am Samstag und Sonntag, 24./25., jeweils von 13 bis 18 Uhr.