29. November 2018, 22:05 Uhr Aßling Singen zum Markt

Nach längerer Pause lässt die Musikschule in Aßling eine Konzertreihe als Begleitung des Weihnachtsmarktes wieder aufleben: Am Sonntag, 2. Dezember, um 16 Uhr werden in der Pfarrkirche Kinder der musikalischen Früherziehung, Solisten und Ensembles Lieder und Stücke zum Advent zum Besten geben. Die musikalische Leitung liegt in Händen von Barbara Fischer. Außerdem freut sich die Musikschule über die Beteiligung der Eichhofna Junga, der Nachwuchsgruppe der Eichhofner Dorfmusik. Das Publikum ist eingeladen, altbekannte Lieder mitzusingen. Der Eintritt ist frei.