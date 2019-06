12. Juni 2019, 13:29 Uhr Zugunfall Bei Aßling: Meridian mit 200Passagieren rast in Baum

Der Zug fährt mit 120 Stundenkilometer praktisch ungebremst gegen einen Stamm, der quer über dem Gleis liegt und durchtrennt ihn. Ein Passagier berichtet.

Von Korbinian Eisenberger , Aßling

In Aßling im Landkreis Ebersberg ist ein Zug in einem Baum gefahren, der quer über dem Gleis lag. Ein Passagier des Meridians hat die SZ unmittelbar nach dem Unfall per Telefon informiert. beim Aufprall "hat es gewaltig gescheppert", so der Passagier am Telefon. Demnach raste der Zug am Mittwoch gegen 12.50 Uhr mit etwa 120 Stundenkilometer praktisch ungebremst in den Baum und durchtrennte ihn.

Im Zug befanden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls etwa 200 Passagiere und die Besatzung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Lok ist zerstört, der durchtrennte Baum ließ die Scheiben an einer Seite des Zuges zersplittern. Der Meridian war von München Hauptbahnhof unterwegs nach Freilassing. Der Baum dürfte erst kurz vor dem Aufprall umgestürzt sein, da vorangegangene Züge die Stelle noch problemlos passieren konnten. Im Landkreis Ebersberg hatte gegen Mittag böiger Wind eingesetzt.

Durchs Zugführerabteil ist zu sehen, wie der durchtrennte Baum quer über dem Gleis liegt. (Foto: Privat)

Derzeit wird der Zug zurückgesetzt. Nach Angaben des Passagiers, seien die Zuggäste über Lautsprecher über das weitere Vorgehen informiert worden: Die Zugfahrt wird abgebrochen, die Insassen werden per Bus ins 20 Kilometer entfernte Rosenheim gebracht.

Im Mai 2017 war an ähnlicher Stelle ebenfalls ein Baum aufs Gleis gestürzt, allerdings konnte der Zug noch rechtzeitig bremsen. Auch damals wurde niemand verletzt - 450 Passagiere zweier Züge mussten jedoch stundenlang in den Wagons ausharren.