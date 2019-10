Ausgelaufenes Heizöl in der Attel hat am Sonntagmorgen in Aßling einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Laut Polizei machte ein aufmerksamer Aßlinger Bürger kurz vor 8 Uhr auf einen Ölfilm auf dem Fluss aufmerksam. Schnell konnten die alarmierten Feuerwehren feststellen, dass vermutlich Heizöl aus einem Regenkanal im Bereich der Grafinger Straße in die Attel floss. Hier war auch deutlich Ölgeruch wahrnehmbar.

Daraufhin wurden an der Auslaufstelle Ölfilter sowie im weiteren Flusslauf bei Bichl zwei mobile Ölsperren errichtet. Ferner wurde eine Ölsperre bei Mühlbichl aktiviert. Außerdem setzte die Feuerwehr einen sogenannten Skimmer ein, um das Öl aus dem Wasser zu filtern. Trotz intensiver Suche konnte der Ausgangspunkt, vermutlich ein leckgeschlagener Heizöltank eines Wohnanwesens im nördlichen Ortsbereich, zunächst nicht lokalisiert werden. Am Montag suchte eine Spezialfirma mit Kameratechnik das Abwassersystem ab.

Über die ausgelaufene Menge können derzeit laut Polizei keine Angaben gemacht werden. Zu einer Schädigung des Fischbestandes sei es bislang nicht gekommen. Neben 85 Feuerwehrleuten war auch ein Vertreter des Landratsamts Ebersberg sowie eine Streife der Polizei Ebersberg im Einsatz.