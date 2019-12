Mit dem Schrecken davon kommen die 170 Fahrgäste eines Meridian-Zuges, der am 12. Juni vom Hauptbahnhof nach Freilassing unterwegs ist. Doch soweit kommt er nicht, der Triebwagen rammt nahe Aßling mit Tempo 120 einen auf die Strecke gestürzten Baum, der Schaden ist so erheblich, dass eine Weiterfahrt unmöglich ist. Die Fahrgäste müssen mehrere Stunden in der Hitze warten, bis sie von einem Ersatzzug abgeholt werden.