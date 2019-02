8. Februar 2019, 21:46 Uhr Artenschutz Wo die wilden Tiere wohnen

Der Bergmolch kommt im Landkreis noch recht häufig vor. Am wohlsten fühlt er sich in den Kiesgruben bei Hohenlinden.

Einige der "Arten des Jahres 2019" kommen auch im Landkreis Ebersberg vor. Die Lebensbedingungen von Feldlerche, Reh oder Mauerbiene werden aber immer schlechter

Von Andreas Junkmann

Sie sehen teils ungewöhnlich aus, manche von ihnen sind akut vom Aussterben bedroht, andere wiederum fühlen sich auch in der Nähe von Menschen so richtig wohl. Der Naturschutzbund (Nabu) Deutschland hat auch für 2019 wieder die Tiere des Jahres gesammelt - und viele von ihnen kommen auch im Landkreis Ebersberg vor. Die Experten von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt haben sich mit den Tieren und deren Lebensbedingungen in der Region beschäftigt.

Die Feldlerche

Der Grund, warum der Naturschutzbund Deutschland die Feldlerche bereits zum zweiten Mal nach 1998 zum Vogel des Jahres gekürt hat, ist ein trauriger. Der Bestand der Tiere ist massiv zurückgegangen, in vielen Gebieten Deutschlands seien sie sogar vom Aussterben bedroht. Dem Nabu zufolge ist in den vergangenen zehn Jahren jede vierte Feldlerche aus dem Brutbestand in Deutschland verschwunden. "Auch bei uns im Landkreis geht es den Tieren immer schlechter", sagt Johann Taschner, Chef der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt.

Dessen Kollegen, Josef Erl und Max Finster, erklären, warum das so ist: Durch immer mehr Bebauung werde der Lebensraum der Vögel - vor allem im dicht besiedelten nördlichen Landkreis - stetig kleiner, gleichzeitig nehme aber die Landwirtschaft zu. Das ist insofern ein Problem, da die Feldlerche ein Bodenbrüter ist und gerne auf Äckern lebt. "In der Brutzeit im März und April beginnt auch der landwirtschaftliche Betrieb. Da haben es die Vögel natürlich schwer", so Finster. Die Feldlerche sei durch ihren markanten Singruf beim Aufsteigen relativ einfach zu kartieren, weswegen man auch gut nachvollziehen kann, wie der Bestand im Landkreis stetig sinkt. Eine Möglichkeit, den Lebensraum der Vögel zu erhalten, sei die gezielte Besiedlung von Ausgleichsflächen. "Wir haben da als Landkreis auch eine Verantwortung", sagt Finster.

Das Schachbrett

Der vielleicht optisch außergewöhnlichste Vertreter der Jahrestiere ist das Schachbrett, von der Bund NRW Naturschutzstiftung zum Schmetterling des Jahres gekürt. Der Name kommt nicht von ungefähr, erinnern die Flügel des Falters mit ihrem schwarz-weißen Muster doch tatsächlich an ein Schachbrett. Die Tiere könne man im Landkreis Ebersberg relativ häufig sehen, sagt Max Finster. Wie alle Insekten brauche aber auch das Schachbrett blütenreiche Graslandschaften zum Leben. "Wir haben deshalb gerade bei den Ausgleichsfläche eine große Verantwortung", so Finster. Hier müsse man gezielt Blühpflanzen ansiedeln, um den Lebensraum der Tiere zu erhalten.

Das Reh

Für die Deutsche Wildtier Stiftung ist das Reh das Wildtier des Jahres, für Max Finster sind die "Tiere ein Stück Heimat". Nun sind die Waldbewohner weder vom Aussterben bedroht, noch müssen sie durch spezielle Maßnahmen geschützt werden. Dennoch haben die Rehe auch im Landkreis ihre Probleme. Den Experten der Unteren Naturschutzbehörde zufolge ist die Ursache wiederum eine steigende Bebauung, gerade auch durch Umgehungsstraßen, die ganze Landstriche zerschneiden. Max Finster nennt einen konkreten Fall aus dem Gemeindegebiet Anzing. Die Tiere, die dort in einer kleinen Waldfläche leben, seien quasi von der Außenwelt isoliert. "Säugetiere müssen aber wandern können und sich gegenseitig austauschen", sagt Finster. Sonst bestehe die Gefahr von Inzucht. Eben dieses Bilden von sogenannten Landschaftskammern sei ein großes Thema hier in der Region, sind sich die Experten am Landratsamt einig.

Die Senf-Blauschiller-Sandbiene

Wo es im Landkreis sonnige, warme Flecken gibt, ist auch die Sandbiene nicht weit, die vom Arbeitskreis Wildbienen-Kataster zur Wildbiene des Jahres bestimmt worden ist. Als "optisch hochattraktiv" beschreibt Max Finster die Biene, die sich durch ihren bläulichen Schiller von anderen Wildbienen abhebt. Charakteristisch für diese Art ist laut Finster auch der sehr spezielle Lebensraumanspruch der Tiere. Dazu zählen Kreuzblütler wie Raps, Senf oder auch Salate. "Gerade mit dem Rapsanbau gibt es aber häufig das Problem, dass dieser im Grunde genommen schon vorbei ist, wenn die Biene auf Nahrungsflug geht", so Finster. Die Landwirtschaft sei eben nicht nur hier in der Region sehr genau durchgetaktet und könne häufig keine Rücksicht auf die Tierwelt nehmen.

Der Bergmolch

Nicht zu verwechseln mit der Eidechse, die in trockenen Gebieten lebt, bevorzugen Bergmolche feuchte Gegenden wie Sümpfe oder Weiher. Von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde wurde das Tier nun zum Lurch des Jahres gewählt. Julia Braun beschäftigt sich an der Unteren Naturschutzbehörde mit Amphibien und erklärt, dass es den Bergmolch im Landkreis zwar recht häufig gebe, der Bestand aber zurückgegangen sei. Auch das hat Braun zufolge mit der zunehmenden Zerschneidung der Landschaft zu tun. "Die Molche leben in Waldgebieten und wandern zu ihren Laichorten in Gewässern." Dazu müssen sie meist Straßen überqueren - eine Todesfalle für die Tiere. An einigen Strecken, wie etwa zwischen Ebersberg und Grafing an der Seeschneider Kreuzung oder zwischen Zorneding und Eglharting, hat der Landkreis deshalb Zäune aufgestellt, um die Tiere sicher über die Fahrbahn zu bringen. Besonders wohl fühlen sich die Bergmolche auch den ausgehobenen Kiesgruben bei Hohenlinden. "Wir sind da auch ein bisschen auf die Hilfe der Kieswerkbetreiber angewiesen", sagt Braun. "Aber die Zusammenarbeit klappt recht gut."

Die Rostrote Mauerbiene

Während ein Großteil der insgesamt etwa 560 Wildbienenarten vom Aussterben bedroht ist, geht es der Rostroten Mauerbiene vergleichsweise noch recht gut. "Das ist eine der häufigsten Wildbienen, die es gibt", sagt Behördenleiter Johann Taschner. Für den Bundesfachausschuss Entomologie im Nabu ist sie deshalb das Insekt des Jahres. Wie Max Finster erklärt, ähneln die Tiere durch ihren Pelz optisch eher einer Hummel. "Mauerbienen mögen den Menschen", sagt Finster. Deshalb seien sie auch im Landkreis häufig an Hausmauern oder im Garten anzutreffen. Generell gehe es den Wildbienen aber nicht sonderlich gut. "Die Tiere sind als Vegetarier auf die Blüten angewiesen. Gibt es keine Blühwiesen mehr, finden sie auch keine Nahrung", sagt Finster.

Die Ameisenspringspinne

Dass die Ameisenspringspinne von der Arachnologischen Gesellschaft zur Spinne des Jahres gewählt wurde, dürfte kaum an ihrem äußeren Erscheinungsbild liegen. Denn optisch erinnert das Tier - wie der Name schon sagt - an eine Ameise. Auch bei der Unteren Naturschutzbehörde waren sich die Experten zunächst unschlüssig, ob die Tiere auch im Landkreis vorkommen. Nach einigen Nachforschungen, dann aber die Bestätigung: Die Ameisenspringspinne lebt auch im Raum Ebersberg, dürfte für das ungeschulte Auge aber nur schwer zu entdecken sein. "Die Spinne hält sich gern bei Ameisen auf, die nicht so häufig gefressen werden", erklärt Max Finster. So können die Tiere gut getarnt überleben.