5. Juni 2019, 22:18 Uhr Arsen und Spitzenhäubchen Mörderische Premiere

Das von der Gemeinde Poing unterstütze, neu ins Leben gerufene Ensemble One Night Stage präsentiert seine erste Inszenierung "Arsen und Spitzenhäubchen" von Joseph Kesselring am Freitag und Samstag, 7./8. Juni, jeweils um 19 Uhr in der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule Poing. Das Stück ist ein Evergreen des schwarzen Humors: Das Leben von Mortimer Brewster könnte gar nicht besser laufen. Er ist erfolgreicher Theaterkritiker und glücklich verlobt mit der Pfarrerstochter. Wären da nicht seine beiden Tanten, Abby und Martha: Als Mortimer bei ihnen zufällig in eine Truhe blickt, stößt er auf eine Leiche. Schnell stellt sich heraus, dass die Tanten regelmäßig ihre einsamen alten Untermieter aus Mitleid vergiften... Regisseur Raffael Scherer sowie die beiden Schauspieler Sven Mößbauer und Michael Gammel führten dieses Stück bereits in ihrer Schulzeit auf. Es einmal professionell auf die Bühne zu bringen, war ihnen seitdem ein Herzenswunsch. Wer Lust auf einen lustigen Theaterabend und einen Schluck Wein hat, sollte sich die One Night Stage also nicht entgehen lassen. Karten für acht, ermäßigt fünf Euro gibt es im Buchladen im City Center.