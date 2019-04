26. April 2019, 21:52 Uhr Aronne Dell'Oro in Glonn Folksongs vom Stiefel

Er stammt aus dem Süden Italiens und hat seine Musik mitgebracht: Aronne Dell'Oro spielt traditionelle Musik aus Apulien und Neapel, gewürzt mit griechisch-sephardischen Klängen und Elementen des Rembetiko wie des englischen Folk-Blues. Die vergangenen Jahre hat Dell'Oro in Südtirol verbracht und war in der dortigen Folk-Szene präsent Begleitet wird er von Thomas Lamprecht (Gitarre, Oud) und Jan Langer (Percussion). Das Konzert in der Schrottgalerie am Sonntag, 28. April, beginnt um 19.30 Uhr. Reservierungen per email: reservierung@schrottgaleriefriedel.de