21. Mai 2019, 21:52 Uhr Archivstammtisch in Grafing Zeugnisse des Reichsarbeitsdiensts

Der Leiter von Archiv und Museum der Stadt Grafing, Bernhard Schäfer, lädt am Donnerstag, 23. Mai, wieder alle an lokaler Geschichte Interessierten zum Austausch ein. Er stellt diesmal Dokumente vor, die vom Freiwilligen Arbeitsdienst respektive Reichsarbeitsdienst in Grafing und dessen Lager am Turnplatzweg zeugen. Die Zusammenkunft findet in der Gaststätte Kastenwirt statt und beginnt um 19.30 Uhr.