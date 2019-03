26. März 2019, 22:16 Uhr Archivstammtisch Einstige Kirchenstiftung

Um die einstige Dreifaltigkeitskirchenstiftung geht es beim nächsten Archivstammtisch in Grafing am Donnerstag, 28. März: Der Leiter des Archivs der Stadt, Bernhard Schäfer, stellt diesmal Dokumente vor, die die einstige Kirchenstiftung, wie sie von der Marktgemeinde Grafing über Jahrhunderte verwaltet wurde, in Erinnerung rufen. Zu dem anregenden Austausch eingeladen sind alle an der Geschichte des Grafinger Raumes Interessierten. Die Zusammenkunft findet in der Gaststätte Kastenwirt statt und beginnt um 19.30 Uhr.