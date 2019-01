28. Januar 2019, 21:47 Uhr Archiv-Stammtisch Der Mord von Kolbermoor

Der Leiter von Archiv und Museum in Grafing, Bernhard Schäfer, lädt am Donnerstag, 31. Januar, wieder alle Interessierten zum Austausch ein. Der Archiv-Stammtisch widmet sich dem "Mord von Kolbermoor - Was geschah am 4. Mai 1919?" Schäfer stellt Prozessakten des Landgerichts Traunstein vor, in denen der Mord an Bürgermeister Georg Schuhmann und seinem Sekretär Alois Lahn, begangen nach der Kapitulation des Räteregimes durch zwei Angehörige einer Freikorps-Einheit aus Grafing, dokumentiert ist. Los geht's im Kastenwirt um 19.30 Uhr.