Wer in der Pflege tätig ist oder Erfahrung in der Gastronomie hat, kann sich momentan die Stellen im Landkreis Ebersberg und im gesamten Zuständigkeitsbereich der Arbeitsagentur Freising aussuchen: Denn der Fachkräftemangel hält weiter an, das geht aus der aktuellen Statistik für den Monat Oktober hervor. Gesucht sind auch Fachkräfte in Bau- und Handwerksberufen, Berufskraftfahrer, Sicherheitsfachleute und IT-Spezialisten. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Landkreis im Oktober im Vergleich zum September von 1450 auf 1386 gesunken. Dies bedeutet eine Arbeitslosenquote von nunmehr 1,7 Prozent. Im September lag sie noch bei 1,8 Prozent.

Auch die Personalnachfrage in den Unternehmen sei gleichbleibend hoch, wie die Agentur für Arbeit meldet. 1253 offene Stellen waren im Oktober gemeldet, damit kommen rein rechnerisch auf elf Arbeitslose zehn Stellenangebote. So positiv die Zahlen sich auch darstellen, im Vergleich zum Vorjahr relativieren sie sich etwas: Im Oktober 2018 waren im Landkreis nämlich noch 4,7 Prozent weniger Menschen arbeitslos gemeldet als jetzt.