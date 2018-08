30. August 2018, 22:19 Uhr Arbeitsmarkt Flauer August

Im Ferienmonat steigt die Arbeitslosigkeit leicht an

Der Ferienmonat macht sich auf dem Ebersberger Arbeitsmarkt bemerkbar: Der August bescherte der Arbeitslosenquote im Landkreis Ebersberg ein leichtes Plus von 0,1 Prozentpunkten. Die Quote stieg damit auf 2,0 Prozent an, blieb aber immer noch deutlich unter ihrem Vorjahreswert von 2,2 Prozent. Insgesamt waren im August im Landkreis 1586 Personen auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle, 98 Frauen und Männer mehr als im Juli. Im Vergleich zum Vormonat waren im August 2018 mit 190 Jugendlichen auch 30 junge Menschen unter 25 Jahre mehr arbeitslos gemeldet. Das ließ die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe um 0,4 Prozentpunkte auf ein Niveau von 2,2 Prozent klettern.

653 ausbildungsinteressierte Jugendliche machten sich seit Beginn des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober 2017 mithilfe der Berufsberater ihrer Arbeitsagentur auf die Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz. 595 Bewerber haben inzwischen eine berufliche Perspektive, 58 waren im August weiterhin auf der Suche nach einem Lehrbetrieb. Beim Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit gingen im selben Zeitraum 810 Berufsausbildungsangebote im Landkreis ein, davon waren im August noch 281 Stellen vakant.