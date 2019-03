29. März 2019, 21:57 Uhr Arbeitslosenquote sinkt Frühling belebt Arbeitsmarkt

Vor allem auf Baustellen und in Gärtnereien gibt es neue Jobs

Der Frühling ist da und belebt mit neuem Schwung den Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Freising: Die Arbeitslosenzahl in den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Erding und Freising ist im März 2019 deutlich um 792 Personen gesunken, wie die Arbeitsagentur mitteilt. Damit waren im Frühlingsmonat insgesamt 6976 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Landkreis Ebersberg sank im März die Arbeitslosenquote von 2,0 Prozent im Vormonat auf einen aktuellen Wert von 1,9 Prozent. Vor einem Jahr errechnete sich noch eine Quote von 2,1 Prozent. Insgesamt waren zuletzt 1491 Arbeitslose aus dem Landkreis auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle, 110 Personen weniger als noch im Februar. 554 Ebersberger meldeten sich im März neu arbeitslos, 659 Frauen und Männer konnten hingegen ihre Arbeitslosigkeit beenden.

"Die steigenden Temperaturen sorgten in den letzten Wochen vor allem auf den Baustellen, in den Gärtnereien und den Landwirtschaftsbetrieben dafür, dass nach der Winterpause die Arbeiten wiederaufgenommen werden konnten", erläutert Karin Weber, Chefin der Agentur für Arbeit Freising. Von der Belebung der Beschäftigung profitierten vor allem Männer, da diese verstärkt in den Außenberufen tätig sind. "Darüber hinaus hält die positive Grundtendenz auf dem regionalen Arbeitsmarkt weiter an. Die Arbeitskräftenachfrage ist unverändert hoch", beton Karin Weber. Alleine im März informierten die Unternehmen der Region die Arbeitsvermittler im Arbeitgeber-Service über 1224 neu zu besetzende Stellen in den vier Landkreisen. Insgesamt befanden sich im Stellenpool der Agentur für Arbeit im Frühlingsmonat somit 5071 Arbeitsangebote.