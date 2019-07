4. Juli 2019, 21:47 Uhr Appell an Deutsche Bahn Andreas Lenz fordert trockene Unterführungen

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz verlangt von der Deutschen Bahn, Unterführungen an S-Bahnhöfen vor Überflutungen zu schützen. Anlass ist, dass nach dem Starkregen Anfang der Woche die Passagiere in Grafing-Bahnhof, Markt Schwaben und Zorneding durch knietiefes Wasser waten mussten. "Es ist nicht zumutbar, dass die Fahrgäste erst die Schuhe ausziehen müssen, um zum Gleis zu gelangen", so Lenz: "Hier ist die Deutsche Bahn gefordert, die Bahnhöfe entsprechend abzusichern." Schließlich seien die Probleme nicht neu und der Deutschen Bahn teilweise seit Jahren bekannt. "Es wird von Modernisierung gesprochen, aber seit teilweise über fünf Jahren ist es nicht möglich, ein Abfließen des Regenwassers in den Unterführungen sicherzustellen. Das habe ich auch gegenüber der Deutschen Bahn klar gemacht", so Lenz.