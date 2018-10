22. Oktober 2018, 21:54 Uhr Anzing Trio von Tschaikowski

Ein Konzert für alle Liebhaber der romantischen Kammermusik veranstaltet die Musikschule Anzing am Donnerstag, 25. Oktober, um 20 Uhr in Rathaussaal der Gemeinde. Auf dem Programm steht das Klaviertrio op. 50 in a-moll von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, das im Winter 1881/82 in Rom entstand. Mit seiner Widmung "A la mémoire d'un grande artiste" - "Dem Andenken eines großen Künstlers" hat der russische Komponist einen sehr guten Freund und Kollegen, Nikolaj Rubinstein, geehrt. Der Aufbau dieses Klaviertrios ist sehr ungewöhnlich, da es nur zwei, aber jeweils sehr umfangreiche Sätze hat. Gespielt wird das pathetische Werk im Anzinger Rathaus von drei Münchner Künstlern: Dmitri Vinnik (Klavier), Andrei Artemenko (Geige) und Nargiza Yusupova (Cello). Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei - um Spenden wird gebeten.