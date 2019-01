22. Januar 2019, 21:43 Uhr Anzing Schneidige Volksmusik

Die Musikanten haben sich mittlerweile vom Stress der Adventszeit erholt, nun juckt es wieder in den Fingern: Der erste Stammtisch mit traditioneller Volksmusik 2019 im Anzinger Forsthof findet statt am Samstag, 26. Januar, um 18 Uhr. Eine weite Anfahrt hat die Samberger Musi aus der Gegend um Vilsbiburg: Zwei Burschen und zwei Dirndl spielen in Hinterberger-Besetzung schneidig auf, da werden die Wände wackeln. Ebenfalls von weiter her kommt der Fischbachauer Dreigsang: Die drei jungen Frauen führen die Tradition der berühmten Fischbachauer Sängerinnen for. Ein der bekanntesten Harfinistinnen in der Volksmusik stammt aus Obermenzing: Elisabeth Grandl ist oft auf BR Heimat zu hören, in Anzing kann man sie auch sehen. Aus der Gegend um Ostermünchen kommt die Familie Argstatter. Der Vater spielt Tuba, die Mutter Gitarre und der 15-jährige Simon ist schon ein großartiger Musikant auf der steirischen Ziach. Der Eintritt ist frei, Reservierung beim Forsthof unter (08121) 464 57 wird empfohlen.