Drei der vier Reifen eines Radladers, der in der Hirnerstraße geparkt war, sind in der Nacht vom 21. auf den 22. November zerstochen worden. Zudem wurde der rechte Scheinwerfer des Radladers abgeschlagen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3500 Euro. Ebenfalls beschädigt wurde am Abend des 22. November ein Auto, das in der Hörgerstraße abgestellt war. Laut Polizei wurde die gesamte linke Seite zerkratzt. Hier entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. In beiden Fällen hofft die Polizei Poing, Telefon (08121) 991 70, auf Hinweise von Zeugen.