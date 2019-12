Drei Ebersberger Kreispolitiker der Grünen fordern ein Maßnahmenpaket, dass Anzing und Forstinning zugute kommen soll.

Waltraud Gruber, Landratskandidatin und stellvertretende Landrätin, Ronja Ofner, Gemeinderätin und Spitzenkandidatin in Anzing sowie Tobias Finauer, Bürgermeisterkandidat in Anzing, geben in einer gemeinsamen Presseerklärung eine Einschätzung zur Verkehrssituation in beiden Orten ab. Demnach habe dort die Belastung durch Autos seit der Fertigstellung des letzten Teilstücks der A 94 "deutlich zugenommen".

Dies liege offensichtlich daran, dass viele Autofahrer "die ehemaligen B 12 als Ausweichstrecke für die nun häufig überlastete A 94 zwischen Pastetten und Parsdorf" nutzen würden. Neben der Beeinträchtigung durch Staus und Abgase sei es für Nutzer des ÖPNV ärgerlich, dass auch mehrere Buslinien von den Staus betroffen sind und verspätete Busse oft die fahrplanmäßige S-Bahn nicht mehr erreichen. In Anzing sind die Linien 446, 465 und 461 betroffen, in Forstinning die Linie 469. Der Anzinger Bürgermeisterkandidat der Grünen, Tobias Finauer, dazu: "Wir Anzinger müssen die Auswirkungen einer verfehlten Verkehrspolitik ausbaden, die auf den unwirtschaftlichen motorisierten Individualverkehr setzt, anstatt den dringend notwendigen Ausbau des ÖPNV im ohnehin überlasteten Münchner Osten voranzutreiben".

Finauer sieht nun "die Autobahndirektion und die Staatsregierung in der Verantwortung, hier für Abhilfe zu sorgen." Die Grünen fordern Nachbesserungen: So kämen kurzfristige Maßnahmen, wie etwa "Pförtnerampeln" in Frage, die den Verkehr außerorts regulieren. Oder sogenannte "Busbeschleuniger-Ampeln", die einem herannahenden Bus Vorfahrt einräumen. Um Staus auf der Autobahn zu vermeiden, könnte bei starkem Verkehr mit einer intelligenten Steuerung die Höchstgeschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer reduziert werden. Die Ebersberger Grünen halten zudem eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 Stundenkilometer auf der Autobahn, auch in Richtung Isen und Dorfen, für eine gute Möglichkeit, den Verkehrslärm zu reduzieren. Eine weitere Option sehen die Grünen in der Erhöhung der Taktrate der Buslinie 9410 von Gars über Hohenlinden, Forstinning und Anzing ins Münchner Zentrum.