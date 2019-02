20. Februar 2019, 21:37 Uhr Anzing Barock bis Romantik

Ein festliches Konzert für Trompete und Orgel findet am Sonntag, 24. Februar, um 17 Uhr in der Kirche Mariä Geburt in Anzing statt. Zu hören gibt es Werke von Barock bis Romantik. Es musizieren Olivia Kunert (Trompete) und Michael Burghart (Orgel). Der Eintritt ist frei.