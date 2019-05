5. Mai 2019, 21:52 Uhr Anzing Aufmüpfige Volksmusik

Im Weinbeisser gastiert am Mittwoch, 8. Mai, Der bairisch diatonische Jodelwahnsinn. Unter diesem Namen haben sich drei Künstler gefunden, die die Tradition der aufmüpfig-kritischen Volksmusik pflegen: Otto Göttler (Motor des Wahnsinns), Geli Huber und Tobias Andrelang. Mit Hintersinn und Wortwitz kommentieren die drei Multi-Instrumentalisten die vertrackte Zeit, in der wir leben. Gefrotzelt wird auf der Bühne und von ihr hinunter. Mitmachen, mitlachen und mitdenken ist also angesagt an diesem Abend in der Anzinger Kleinkunstbühne. Der griffige Titel des Programms: "Da kema drei". Der Eintritt kostet 20 Euro, Einlass ist von 18 Uhr an, Programmbeginn um 20.30 Uhr. Reservieren kann man per Mail an derweinbeisser@t-online.de.