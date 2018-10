9. Oktober 2018, 21:52 Uhr Antrag der Grünen Anzing soll mehr für Radler tun

Die Grünen-Fraktion des Gemeinderates möchte, dass die Gemeinde Anzing Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) wird. In dem dazugehörigen Antrag, der dem Gemeinderat mittlerweile vorliegt, vertreten die Grünen die Ansicht, dass eine Aufnahme der Gemeinde in die AGFK die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger deutlich erhöhen würde. "Dies liegt vor allem daran, dass die Gemeinde auf ihrem Weg zur fahrradfreundlichen Kommune fachgerechte Unterstützung durch die AGFK erhält", heißt es weiterhin. Bei einer Radlralley im Juli stellte sich laut Grünen heraus, dass es in Anzing große Mängel in Sicherheitsaspekten für Fußgänger und Radler gibt. "Allgemein lässt sich sagen, dass eine fahrradfreundlich ausgebaute Nord-Süd- sowie Ost-West-Verbindung an den Hauptverkehrsachsen wünschenswert wäre", schreibt die Fraktion in ihrer Auswertung zur Ralley. Als langfristiges Ziel möchte sie einen Rückgang des innerörtlichen motorisierten Verkehrs erreichen. Die Grünen-Fraktion nennt die geplante Ortskernneugestaltung, über die sich die Anzinger zuletzt im Juni bei einer Veranstaltung der Gemeinde informieren konnten, als Möglichkeit für eine Verbesserung der Radwege.