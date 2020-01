Um die Auszeichnung "Green Hospital" soll sich die Ebersberger Kreisklinik bewerben, wenn es nach der ÖDP geht. Diese Auszeichnung wird an Krankenhäuser verliehen, die in medizinischer sowie ökologischer Hinsicht Maßstäbe setzen und den Gedanken der Nachhaltigkeit auf vorbildliche Weise umsetzen, wie die ÖDP in ihrem Antrag an den Kreistag erläutert. Nach Einschätzung von Kreisrätin Johanna Weigl-Mühlfeld dürfte es für die Klinik nicht besonders schwer sein, diesen Titel zu erhalten, schließlich hätten in den vergangenen Jahren umfangreiche Bau- und Modernisierungsmaßnahmen stattgefunden. Mehrere Kliniken im näheren Umkreis hätten die Auszeichnung bereits vor Jahren erhalten. Darüber hinaus sei es nur konsequent, die eigenen Beschlüsse für den Klimaschutz umzusetzen, so Weigl-Mühlfeld. Außerdem fordert die ÖDP in ihrem Antrag, in der Kreisklinik die Position eines Klimamanagers zu besetzen. Die Qualifizierung könnte ebenfalls durch das Bundesumweltministerium gefördert werden. Für geplante Neubauten wie die Errichtung der neuen Notaufnahme sei die Begleitung der Maßnahme durch einen Klimamanager sinnvoll, um auch hierfür Sonderförderungen erhalten zu können, so die ÖDP.