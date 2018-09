26. September 2018, 22:03 Uhr Antrag an den Kreistag SPD fordert Landkreis mit Courage

Der Landkreis Ebersberg soll sich mit einem neuen Projekt gegen Hass und Rassismus einsetzen. Dies fordert nun die SPD-Fraktion in einem Antrag an den Kreistag. Darin schlagen Fraktionssprecher und Poings Bürgermeister Albert Hingerl, Landtagsabgeordnete Doris Rauscher und Bezirkstagskandidatin Bianka Poschenrieder die Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts vor. Die rechtsradikalen Ausschreitungen in den vergangenen Wochen zeigten, "die derzeitige politische Lage und gesellschaftliche Entwicklung ist von höchster Brisanz geprägt", so die SPD. "Diverse extreme Gruppen" versuchten "zu spalten, zu separieren und auszugrenzen", dem solle die neue Initiative "Landkreis mit Courage" entgegenwirken. Vorbild ist das Projekt "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage", dem im Landkreis die Gymnasien in Grafing und Kirchseeon, sowie die Seerosenschule und die Realschule in Poing angehören. Dort werde, so die Antragsteller, beispielhaft vorgelebt, "dass jede Form von gruppenbezogener Diskriminierung nicht toleriert wird und Wegsehen keine Lösung ist." Diese Initiative solle man auf den gesamten Landkreis übertragen, der damit dieser ebenfalls eine Vorbildfunktion übernehmen könne.