7. April 2019, 22:30 Uhr Ansteckungsgefahr steigt Tanz der Vampire

In Bayern beginnt die Zeckensaison - und der Landkreis Ebersberg zählt zum Risikogebiet. Bisse können Borreliose, Grippe und Hirnhautentzündung auslösen

Von Christian Bauer, Ebersberg

Die Temperaturen steigen, damit erwachen sie aus ihrer Winterstarre: die Zecken. Sie sind auch Überträger von Krankheiten, neben Borreliose ist das vor allem die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), die gefährlich werden kann. Der Landkreis Ebersberg ist nach offizieller Einschätzung des Robert-Koch-Instituts auch dieses Jahr wieder FSME-Risikogebiet, wie beinahe der gesamte Rest Bayerns. Hermann Büchner, Leiter des Gesundheitsamts Ebersberg, bezeichnet das Risiko, sich im Landkreis mit "Frühsommer-Meningoenzephalitis" anzustecken, jedoch als äußerst gering. Seit Jahren habe es keinen Fall mehr gegeben, bei dem der Landkreis Ebersberg eindeutig als Infizierungsort zu ermitteln gewesen sei.

Was genau ist FSME? Büchner erklärt: Die Krankheit wird durch Zeckenbisse übertragen. Erste grippeähnliche Symptome zeigen sich nach sieben bis 14 Tagen: Fieber, Kopfschmerzen, Schwindel. Nach einem anschließenden fieberfreien Intervall folgen bei einigen Betroffenen neurologische Erscheinungen: eine Entzündung der Hirnhaut und eventuell des Gehirns. Um FSME eindeutig zu identifizieren, ist eine Blutuntersuchung auf Antikörper nötig.

Im Jahr 2018 gab es laut Büchner im ganzen Landkreis nur zwei infizierte Menschen, beide Landwirte, im Alter von 53 beziehungsweise 61 Jahren. Die beiden hätten allerdings in Rosenheim - einem bekannten Risikogebiet - viel an der freien Luft zu tun gehabt. Ebersberg als Ort der Ansteckung sei daher zwar nicht auszuschließen, aber eher unwahrscheinlich.

Wenn es im Landkreis Ebersberg also derart ungefährlich ist, weshalb ist er dann ein Risikogebiet? Das hat Büchner zufolge einen einfachen Grund: Wenn die angrenzenden Landkreise - wie Rosenheim - ein hohes Risiko bergen, wird dies den Nachbarn angerechnet. Einerseits ergibt das Sinn, so Büchner, da Zecken sich nicht an Landkreisgrenzen gebunden fühlen. Andererseits: "Von der Zahl der Erkrankten her dürften wir kein Risikogebiet sein."

Wenn man sich in Ebersberg überhaupt infizieren könne, dann in den waldigen Grenzgebieten zu den risikoreicheren Nachbarregionen. Im zentral gelegenen Ebersberger Forst hingegen habe sich noch nie jemand mit FSME angesteckt. Dennoch, betont Büchner, ist eine Impfung empfehlenswert, wenn man viel in der freien Natur zu tun hat - insbesondere, wenn es einen dabei auch mal nach Niederbayern oder ins Alpenvorland verschlägt. In Ebersberg gebe es ein kleines, aber realistisches Risiko, vor allem an Waldrändern mit hohem Gras und im Unterholz. Befestigte Wege, wie es sie im Ebersberger Forst gibt, seien dagegen gefahrlos zu benutzen - anders sehe es aus, wenn man Schwammerlsuchen geht.

Wer sich gegen FSME geschützt wissen will, braucht drei Impfungen: Zwei innerhalb eines Monats, und nach fünf bis zwölf Monaten die dritte. Drei Jahre später ist erstmals eine Auffrischung nötig, von da an alle drei bis fünf Jahre - je älter man ist, desto häufiger. Denn, so Büchner: Entgegen der allgemeinen Meinung sind nicht Kinder die kritischste Bevölkerungsgruppe. Ganz im Gegenteil, tatsächlich gab es in Ebersberg noch nie ein infiziertes Kind. Es sind in erster Linie Menschen über 40 - und unter diesen vorwiegend Männer - die an FSME erkranken. Letzteres liege daran, dass Männer häufiger land- und forstwirtschaftliche Berufe ausüben und somit öfter in der Natur zugange sind. "Eltern bringen ihre Kinder zum Impfen, aber bei sich selbst vergessen sie es", klagt Büchner. Dabei sei eine Impfung für die älteren Generationen noch viel wichtiger, denn auch der Krankheitsverlauf sei bei Erwachsenen in aller Regel schwerwiegender. In Sachen Impfung gebe es demnach deutlichen Aufholbedarf.

Wer eine Impfung nicht für notwendig hält, kann sich auch anders schützen, etwa durch geschlossene und helle Kleidung, auf der Zecken leichter zu erkennen sind. Nach einem Waldspaziergang rät Büchner dringend dazu, sich nach den Blutsaugern abzusuchen. Sogenannte Repellents können ferner auf der Haut aufgetragen werden und sollten Zecken fernhalten - "zumindest für ein paar Stunden".

Wie Büchner erläutert, beginnt die Hauptsaison der Zeckenbisse im April oder Mai - wenn Mensch und Zecke durch höhere Temperaturen an der freien Luft aktiv werden - und hält bis Oktober an. Ihm zufolge ist das Risiko, im Landkreis Ebersberg aufgrund eines Zeckenbisses an Borreliose zu erkranken, vierzigmal so hoch wie FSME. "Ich weiß nicht, warum FSME bei den Leuten immer so im Vordergrund steht." Eine Infizierung mit FSME ist meldepflichtig. Dadurch soll gewährleistet werden, dass ausreichend Forschung und Präventivmaßnahmen betrieben werden.