28. August 2018, 21:54 Uhr Anregung aus dem Orient Einfach Spitze

Mit ihrem Buch will die Ebersbergerin Elisabeth Hamel eine alte Handarbeitskunst wieder aufleben lassen

Von Amelie Hörger, Ebersberg

Im Gespräch springt Elisabeth Hamel immer wieder auf und läuft zu dem weißen Flügel, der im Wohnzimmer steht. Darauf ausgebreitet liegt, auf einer Tischdecke gebettet, ihr ganzer Stolz. Eine Reihe von Armbändern, Ketten, Anhängern und Taschen, gefertigt aus orientalischer Nadelspitze. Die 66-Jährige aus Ebersberg ist so begeistert von der alten Handarbeitstechnik, die ursprünglich aus dem türkischen Raum stammt, dass sie über den Gebrauch der Nadelspitze sogar ein Buch verfasst hat, das voraussichtlich Mitte September erscheinen wird.

Mit ihrem Buch "Nadelspitze, eine alte Technik aus dem Orient, neu angewandt" besitzt Hamel bis jetzt ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, denn es ist das erste deutschsprachige Werk, das sich mit der Praktik sowie Anwendungsmodellen dieser alten Handwerkskunst beschäftigt. Die Nadelspitze könne vielen Nationen zugeschrieben werden, erklärt Hamel: Türkisch, armenisch oder griechisch, sie habe zur Vereinfachung alles einmal unter dem Überbegriff Orient zusammengefasst.

Armbänder, Ketten und Taschen stellt Elisabeth Hamel aus Nadelspitze her. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Auf die Technik ist die handwerklich begabte Ebersbergerin durch ihre Mutter aufmerksam geworden. Inzwischen verfügen nur noch ältere Damen aus Ländern wie der Türkei über die nötige Fingerfertigkeit für die filigranen Kunstwerke. Ihre Mutter sei damals Hauswirtschaftslehrerin in Serbien gewesen, habe dort beobachtet, wie viele Frauen ihre Kopftücher mit besagter Spitze umsäumten und daraufhin die Technik erlernt. Bereits als Kind war Hamel aufgefallen, wie ihre Mutter für die Erstkommunion florale Verzierungen für den Anzug des Bruders zauberte, nachgefragt, welche Technik das sei, habe sie jedoch erst mit 18 Jahren.

Wichtig ist der ehemaligen Dolmetscherin, und das betont sie immer wieder, welch zeitgemäße Dinge durch die alten Handarbeit entstehen können, einen "modernen Twist" nennt sie es. "Das machen die Türkinnen sicher nicht", sagt sie so zum Beispiel und deutet quer über das Sofa auf ihren wohl größten Schatz. Unter einer Glasglocke steht ein Haus, komplett mit Blumen im Vorgarten, einem Baum, Zaun und grünen Fensterladen und alles ist natürlich nur durch Bögen, Knoten und Schlaufen entstanden, mit Hilfe der Nadelspitzentechnik.

Dabei denkt sich Hamel, wie sie sagt, oft einen "modernen Twist" für die alte Technik aus. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Kreativ sei sie schon, sagt die 66-Jährige und lacht. Alleine an den Namen ihrer Kreationen, die in dem Buch dargestellt und erklärt werden, wird das deutlich. Blumige Bezeichnungen für Armbänder wie "Meeresrauschen", "Himbeersahne" oder "Bärentöter" findet man beim Durchblättern der 60 Seiten des Sachbuches. Die Idee, die Technik für die Nadelspitze schriftlich festzuhalten, kam nicht Hamel selbst, sondern einem deutschen Verlag, der durch ihre handwerklichorientierten Youtubevideos auf sie aufmerksam geworden war. Eine Kooperation kam schlussendlich nicht zustande, der Ehrgeiz von Hamel, die bereits 2007 ein Buch veröffentlicht hatte, war aber bereits geweckt. Über eine Bekannte im Grafinger Handarbeitskreis fand sie am Ende den österreichischen Stockerverlag, welcher das Buch nun publiziert. Obwohl die exakte Beschreibung der Arbeitsschritte laut Hamel eine Herausforderung war, brauchte sie nur sechs Monate für das Manuskript.

Inspiration für ihre Accessoires bekommt die Ebersbergerin von überall. Einmal war sie auf dem Grafinger Volksfest und entdeckte ein Armband, das ihr gefiel. "Da dachte ich mir, so was mach ich nach", sagt sie. Für neue Ideen müsse man nur "mit offenen Augen durch die Welt gehen". Ein Riesenerfolg müsse ihr Buch nicht werden, gesteht sie, aber sie habe einfach Bedarf gesehen, die alte Kunst jungen Menschen und vor allem allen Interessierten näherzubringen.

Doch wie kann man nun als bayerische Frau orientalische Spitze in den eigenen Alltag integrieren? Da schlägt Elisabeth Hamel die Hände zusammen, ruft "Das zeig ich Ihnen" und springt bestimmt zum zwanzigsten Male an diesem Morgen auf und holt schnell ein Dirndl, das auf einem Kleiderständer im Raum hängt. Der ganze Rocksaum der bayerischen Tracht ist mit einer schmalen Borte weißer orientalischer Spitze verziert.