19. November 2018, 22:08 Uhr Anmeldung läuft Inklusion im Fokus

Für eine Messe im April 2019 werden noch Aussteller gesucht

2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben, seit 2014 hat sich der Landkreis Ebersberg mit dem von der Kreispolitik beschlossenen Steuerungsgremium "Inklusion" auf den Weg gemacht, die Konvention umzusetzen. Um transparent darzustellen, wie vielfältig das Angebot im Landkreis Ebersberg ist, organisiert die vom Steuerungsgremium beauftragte Projektgruppe am 6. April eine ganztägige Messe für Menschen mit Behinderung. Parallel dazu erscheint ein Wegweiser.

Auf der Messe soll möglichst die ganze Bandbreite der Angebote im Landkreis dargestellt werden. Zu diesem Zweck wendet sich die Projektgruppe an potenzielle Aussteller, beispielsweise an soziale Einrichtungen oder Vereine, die für Menschen mit Behinderung ein Angebot bereitstellen, hier liegt auch der Schwerpunkt der Messe. Außerdem können sich Firmen, die Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung anbieten, beteiligen.

Soziale Einrichtungen oder Vereine sollten sich auch dann melden, wenn sie Interesse daran haben, in dem geplanten Wegweiser für Menschen mit Behinderung zu erscheinen. Nötig seien eine Kurzbeschreibung des Angebotes und die Kontaktdaten, so Angela Prommersperger, Inklusionsbeauftragte des Landkreises. Sie ist Ansprechpartnerin für die Messe und den Wegweiser. Man erreicht sie unter der Telefonnummer (08092) 823 538 oder per E-Mail an die Adresse demografie@lra-ebe.de. Interessierte sollten sich bis spätestens 26. November bei ihr melden.