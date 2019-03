25. März 2019, 22:14 Uhr Anmeldung läuft Aktionstage für Schulklassen

Ganz besondere Erlebnistage ermöglicht die Kreissparkasse diesen Sommer Schülern der weiterführenden Schulen in den Landkreisen München, Starnberg und Ebersberg: Im Rahmen der Aktion "Kreissparklasse" hat das Kreditinstitut mit Partnerorganisationen 15 Aktionstage konzipiert. Jeweils eine ganze Klasse kann sich für einen spannenden Vormittag mit dem Kreissparklassen-Bus anmelden. Für jede Altersgruppe, jeden Schultyp und jede Fachrichtung ist etwas dabei: sportliche Aktivitäten wie Klettern in den Räumen des Alpenvereins Grafing ebenso wie Einblicke in die Arbeit der Kreisverkehrswacht mit Fahrsimulator oder Mitmach-Führungen zu Natur und Kunst. Anmeldeschluss ist am Freitag, 5. April. Termine und alle Informationen finden interessierte Lehrer und Schüler unter www.kskmse.blog/kreissparklasse.