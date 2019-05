13. Mai 2019, 21:52 Uhr Anmeldung bei Vaterstettener Musikschule Ran an die Instrumente!

Ab sofort sind Anmeldungen für das neue Schuljahr an der Musikschule Vaterstetten möglich. Die mehr als 50 qualifizierten Lehrkräfte der größten außerschulischen Bildungseinrichtung im Westen des Landkreis bieten ein breites Angebot an Unterricht - vom Musikgarten und Musikalischer Früherziehung für die Jüngsten bis hin zu Instrumentalunterricht an Tasten-, Streich-, Zupf- und Blasinstrumenten, an Schlagzeug, in Gesang oder im Chor. Auch Gruppenunterricht, das Musizieren im Ensemble, Musiktheaterprojekte und Konzerte sowie Wettbewerbe gehören an der öffentlichen Musikschule Vaterstetten zum Angebot für Jung und Alt. Anmelden kann man sich ab sofort - und wer sich nicht sicher ist, welches Instrument das passende ist, wird von der Musikschule kompetent beraten. Außerdem kann man zunächst unverbindlich in den Unterricht hineinschnuppern. Informationen erhalten Interessierte im Büro der Musikschule telefonisch unter (08106) 99 54 30 oder per Mail an service@musikschule-Vaterstetten.de. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag jeweils von 8.30 bis 13 Uhr.