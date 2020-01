Die Kreisklinik Ebersberg hat ihr neues, von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziertes, Dysplasiezentrum in Betrieb genommen. Es ist das erste seiner Art im Landkreis Ebersberg. Unter einer Dysplasie versteht man Zellveränderungen am Gebärmutterhals, am Muttermund, an der Scheide oder an den Schamlippen. Sie können Vorstufen zu einer bösartigen Erkrankung sein, etwa Gebärmutterhalskrebs. Werden die Zellveränderungen durch einen sogenannten Krebsvorsorgeabstrich frühzeitig erkannt, kann die Bildung eines Karzinoms meistens verhindert werden.

Seit Jahren bietet die Gynäkologie der Kreisklinik Ebersberg eine Dysplasiesprechstunde für Frauen an, bei denen der behandelnde Frauenarzt eine Dysplasie diagnostiziert hat. "Mit der Zertifizierung wurde unsere Qualität der Frühuntersuchung offiziell anerkannt und unsere Patientinnen haben die Sicherheit, nach festgelegten Leitlinien der DKG untersucht zu werden", sagt Helen Budiman, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe. Die Zertifizierung ermögliche es nun Frauenärztinnen und Frauenärzten, auffällige Befunde ihrer Patientinnen heimatnah abklären zu lassen.

Unter Leitung von Budiman wird die speziell ausgebildete Fachärztin Jasmin Rex die Dysplasiesprechstunden durchführen. Wer von seinem behandelnden Frauenarzt eine Überweisung für die Sprechstunde erhalten hat, kann sich telefonisch unter (08092) 82-2504 anmelden und einen Termin vereinbaren.