7. März 2019, 21:57 Uhr Angebot für Vogelfreunde Exkursion zum Speichersee

Eine Exkursion zum Ismaninger Speichersee bietet die Kreisgruppe Ebersberg des Landesbundes für Vogelschutz an. Treffpunkt für alle Vogelfreunde ist am Dienstag, 19. März, um 17 Uhr an der Dammsüdseite auf der Brücke über den Kanal (Straße von Landsham kommend). Ein Fernglas ist hilfreich.