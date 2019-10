Dem Seniorenbeirat der Gemeinde Markt Schwaben ist es gelungen, ein kleines Kartenkontingent für das Generalprobenabo der Münchner Philharmoniker im Gasteig zu bekommen. Wer sich dafür interessiert, sollte an diesem Dienstag, 22. Oktober, um 10 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses kommen. Hier nämlich haben Markt Schwabener Senioren (ab 60 Jahren) die Möglichkeit, jeweils zwei Karten für insgesamt fünf öffentliche Generalproben zum Vorzugspreis von etwa zehn Euro je Karte (inklusive Vorverkaufsgebühren, exklusive MVV-Ticket) zu erwerben. Die Karten sind laut Seniorenbeirat ausschließlich im Block und paarweise zu erhalten (je zwei Karten für fünf Vorstellungen) und werden per Losverfahren vergeben. "Der Kartenpreis (Gesamtbetrag: etwa 50 Euro pro Person) ist bitte in bar zur Informationsveranstaltung am 22. Oktober mitzubringen", heißt es in der Pressemitteilung dazu. Die Generalproben finden an folgenden Terminen statt: 8. November, 14. Februar, 20. April, 15. Mai und 25. Juni. Beginn ist jeweils um 10 Uhr im Gasteig. Der Seniorenbeirat bittet um Verständnis, dass das Kartenkontingent begrenzt ist. Die Platzvergabe erfolgt anhand der gelosten Karten. Weitere Auskünfte erteilen Rolf Jorga unter (08121) 487 18 und Peter Berndt unter (08121) 85 17.