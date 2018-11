22. November 2018, 21:53 Uhr Angebot erweitert Krimis mit Schuss

Hedwig Wobken, neue Buchhändlerin in Kirchseeon, bietet eine Lesung "Whisky and Crime"

Von Michaela Pelz, Kirchseeon

Manchmal muss man seinem Bauchgefühl folgen, glaubt Hedwig Wobken, seit einem Jahr Inhaberin des Kirchseeoner Buchladens, der ihr "buchstäblich vor die Füße gefallen" sei, wie sie sagt. Immerhin Anfang 50 war sie da und am Ende ihrer Kräfte im damaligen Bürojob. "Es musste sich unbedingt etwas ändern! Tja, und dann las ich in der Zeitung, dass eine Nachfolgerin für den Buchladen gesucht wurde." Wobken griff zu - und lockt am Wochenende wieder einmal mit zwei besonderen Veranstaltungen Besucher an.

Sich mit einem Laden selbständig zu machen ist ein Wagnis - selbst für eine Diplombibliothekarin mit Buchhandelserfahrung wie Wobken. Doch auf die Frage: "Hältst du mich für komplett verrückt?", habe ihr Mann sie damals ermutigt, es einfach zu tun. Wie übrigens alle anderen auch, mit denen sie über die Idee gesprochen habe. Viele hätten dabei sogar zugegeben, selbst schon einmal mit diesem Gedanken gespielt zu haben: "Offenbar hat jeder im Herzen den Traum, einen Buchladen zu eröffnen", sagt Wobken und lächelt. Sie hat ihn sich nun erfüllt. 2009 ist die gebürtige Schleswig-Holsteinerin aus einem kleinen Dorf in Küstennähe nach Kirchseeon gezogen, an dem sie neben der Nähe zur Natur, zum Forst, vor allem die Tatsache liebt, dass man schnell in den Alpen ist.

Das Ergebnis von Wobkens Neustart kann sich sehen lassen: Zwei luftige, helle Räume voller Bücher jeglichen Genres, bei denen auch regionale Autoren nicht zu kurz kommen. Dank zahlreicher Sitzgelegenheiten lassen sich die Titel auch anlesen. "Ich ermuntere die Kunden immer, zu stöbern", sagt die Inhaberin. Neben der Stammkundschaft, die dem Laden die Treue gehalten hat und bei Bedarf auch schon mal anschreiben lassen kann, tun das nun viele junge Familien - und sicher nicht nur, weil das gemütliche, rot-gelbe Ohrensofa im hinteren Raum zum Schmökern und Stillen einlädt. So blättern die Kleinen auf farbenfrohen Ikeastühlen in der Kinderecke in "Petronella Apfelmus" und "Greg's Tagebuch", während sich Mama und Papa über die neuesten Tonies, Spiele und Geschenke informieren. Ihr Herz für den Lesenachwuchs hat Hedwig Wobken, selbst vierfache Mutter, am Welttag des Buches bewiesen. Da durften acht Klassen aus Gymnasium und Grundschule die Buchhändlerin jeweils bis zu einer Stunde lang in ihrem Laden besuchen, sich vorlesen und alles erklären lassen.

Fragt man die Buchhändlerin nach ihrem Lieblingsbuch, verweist sie kurzerhand auf mit Pappschildern gekennzeichnete Titel, Tipps, die sich auch auf ihrer Internetseite nachlesen lassen. Außerdem hat Wobken vor kurzem ihr Sortiment erweitert: Neben Büchern, Spielen, Geschenkartikeln, Lesezeichen, Kalendern, Postkarten und Außergewöhnlichem wie den "feinstofflich wirkenden" Allgäuer Heilkräuterkerzen aus naturreinen Ölen gehört nun auch Single-Malt made in Bavaria dazu. Die großen und kleinen gold-gelben Flaschen wohnen zwischen Krimis und Sachbüchern in einem Holzschrank, der sich perfekt in eine Nische schmiegt.

Auslöser für diese Entscheidung war ein Bericht in einer Fachzeitschrift über einen Kollegen, der ebenfalls Bücher und Whisky kombiniert. "Die Idee sprach mich spontan an und ich dachte gleich an Slyrs. Wir mögen den sehr gern und er ist oft schwer zu kriegen", erzählt Wobken.

Ob diese intuitive Entscheidung die richtige war, dürfen die Kunden am Marktsonntag bei einer Lesung mit Verkostung beurteilen: Unter dem Motto "Whisky and Crime" stellt Wobken Neuerscheinungen rund um den Getreidebrand sowie Advents- und Weihnachtskrimis vor. Davor und danach haben alle Besucher die Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen und zu entscheiden, ob es beim nächsten Besuch heißen soll: "Lambacher Schweizer, Arbeitsheft siebte Klasse", oder: "Bitte ein Krimi plus Whisky in the Jar." Am Samstag wiederum darf sich ein jüngeres Publikum auf den Besuch einer Märchenerzählerin freuen.

Buchladen Kirchseeon, Samstag, 24. November, um 15 Uhr Märchenerzählerin, und am Sonntag, 25. November, um 15 Uhr Lesung "Whisky & Crime"