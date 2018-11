16. November 2018, 22:01 Uhr Angebot des Kreisbildungswerks Babysitterkurs für Jugendliche

Am Sonntag, 25. November, bietet das Kreisbildungswerk in Kooperation mit dem Kreisjugendring und der Katholischen Jugendstelle Ebersberg einen Babysitter-Kurs für Jugendliche an. Der fünfstündige Kurs, der in der KBW-Geschäftsstelle, Pfarrer-Bauer-Straße 5, stattfindet und um 13 Uhr beginnt, richtet sich insbesondere an Jugendliche ab 15 Jahren. Nach Abschluss des Kurses erhalten die Jugendlichen ein Babysitter-Zertifikat. Anmeldungen nimmt das Kreisbildungswerk unter Telefon (08092) 85 07 90 entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt 39 Euro.