9. November 2018, 22:08 Uhr Angebot der Kreisheimatpfleger Stadtführungen zur Weltkriegshistorie

Um Ebersberg im Ersten Weltkrieg geht es bei zwei kostenlosen Stadtführungen am Wochenende, die die drei Ebersberger Kreisheimatpfleger anbieten. Die Führungen am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, beginnen jeweils um 14 Uhr am Landratsamt und enden an der Heldenallee.