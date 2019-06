6. Juni 2019, 21:52 Uhr Angebot der Gesundheitsregion plus Wegweiser bei psychischen Krisen

Einen Wegweiser für psychische Belastungssituationen und Krisen hat der Arbeitskreis "Psychische Gesundheit" der Gesundheitsregion plus im Landkreis herausgegeben. "Wir haben festgestellt, dass es häufig zu Fehlinformationen und Berührungsängsten im Bereich der psychischen Gesundheit kommt. Was es heißt, psychisch krank zu sein, wissen trotz Aufklärung und öffentlicher Debatte noch immer wenige", so Carolin Sinemus im Landratsamt zuständig für die Gesundheitsregion plus. "Ohne Frage gehören Veränderungen heutzutage im Alltag mit dazu. Mehr Druck in der Schule und während der Ausbildung sowie eine Verdichtung der Arbeit tragen dazu bei, dass wir stetig auch psychischen Belastungen ausgesetzt sind", so Sinemus zu möglichen Ursachen für Erkrankungen der menschlichen Seele. Burnout, Depression, Angstattacken - selten hat man so offen über seelische Leiden gesprochen wie seit ein paar Jahren.

Der neue Wegweiser soll als Informationsangebot und erstes Beschäftigen mit dem Thema dienen. "In der Psychologie werden Erkrankungen der Psyche als Störungsbilder klassifiziert, weshalb diese Bezeichnung im Wegweiser Anwendung findet. Wir beziehen uns darin auf die gängigsten Störungsbilder der jeweiligen Altersgruppen", berichtet Sinemus. Deshalb sei der Wegweiser keinesfalls als vollständig zu betrachten. Er biete aber eine Grundlage an Adressen, Kontakten und Informationen zur psychosozialen Versorgung im Landkreis Ebersberg. Wer professioneller Hilfe bedarf, findet darin ortsnahe Behandlungs- und Hilfsangebote. Der Wegweiser liegt im Landratsamt, sowie in den Rathäusern der Landkreisgemeinden und in den entsprechenden Beratungsstellen aus und ist online zu finden unter https://gesundheitsregionplus.lra-ebe.de/