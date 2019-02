26. Februar 2019, 21:59 Uhr Angebot der Energieagentur Unternehmertreff zum Thema E-Mobilität

Nach dem erfolgreichen Unternehmertreff im vergangenen Jahr bei der WBT Vertriebs GmbH in Bruck setzt die Energieagentur Ebersberg-München ihre Veranstaltungsreihe "Unternehmertreff - Energieeffizienz in Unternehmen" auch im Jahr 2019 fort. Bereits im März findet der nächste Unternehmertreff statt. Im Fokus der Veranstaltung steht diesmal die E-Mobilität in Unternehmen. Um sich ein Beispiel aus der Praxis anzuschauen, lädt die Energieagentur am Donnerstag, 21. März, von 16 bis 18 Uhr zur Hans Brunner GmbH in Glonn ein. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren einen Teil seiner Fahrzeugflotte auf E-Fahrzeuge umgestellt und zugleich eine betriebliche Ladeinfrastruktur aufgebaut. Über die Vorteile einer solchen Umstellung informiert Christoph Schwaiger, Ansprechpartner für E-Mobilität des Unternehmens. Zugleich stehen auch das Team der Energieagentur für Beratungen zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos; Anmeldung über www.energieagentur-ebe-m.de.