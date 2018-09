12. September 2018, 22:30 Uhr Angebot der Caritas Freie Plätze beim Elterncoaching

Die Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien bietet wieder eine Gruppe für Eltern von Jugendlichen an mit dem Ziel, Eltern zu unterstützen in einen besseren Kontakt mit ihren Heranwachsenden zu kommen und ihre Handlungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen zu erweitern. Die Gruppe bietet zudem die Möglichkeit, Lösungen für Eskalationsfallen zu erarbeiten, beispielsweise, wenn Jugendliche sich nicht an Regeln halten oder die Schule schwänzen. Die Gruppe startet am Samstag, 29. September, in Grafing. Die sechs Folgetermine finden jeweils am Donnerstagabend statt. Bis auf Materialgeld von 15 Euro ist die Teilnahme kostenfrei. Anmeldung unter Telefon (08092) 232 41-30.