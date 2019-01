9. Januar 2019, 21:53 Uhr Anfrage an den Kreistag Initiative gegen Obdachlosigkeit

SPD will gemeindeübergreifendes Konzept in Gang bringen

Die SPD im Landkreis will sich dafür einsetzen, dass gemeindeübergreifend ein Konzept gegen Obdachlosigkeit entwickelt wird. Auslöser ist nicht zuletzt die anstehende Schließung der Obdachlosenunterkunft der Diakonie in der Kreisstadt. Hier leben derzeit 14 Menschen, die sonst keine Wohnung gefunden haben. Sie müssen ausziehen, weil der Mietvertrag für die Diakonie nicht verlängert wurde.

"Laut der Zeitschrift Focus sind wir der attraktivste und erfolgreichste Landkreis in ganz Deutschland. Trotzdem ist die Schere zwischen Arm und Reich sehr groß. Wir müssen dieses Problem viel ernster nehmen", sagt Albert Hingerl, Poinger Bürgermeister und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag. Zwar unternehme jede Gemeinde ihr Möglichstes, um Obdachlosen eine Unterbringung zu bieten. Sinnvoller wäre es in seinen Augen aber, "wenn sich die Kommunen zusammentun und dauerhaft eine gesicherte Lösung finden". Er will sich nun sich bemühen, die Bürgermeister zu diesem Thema an einen Tisch zu bekommen, sagt Hingerl. Bereits bei der nächsten Bürgermeister-Dienstbesprechung im Februar will er das Thema ansprechen.

Doch auch der Landkreis könnte bei dem Thema eine Rolle spielen und Koordinierungsarbeit leisten, so der Vorschlag Hingerls, den er jetzt auch in einer Anfrage an den Kreistag formuliert hat. Der Kreis könnte beispielsweise Daten zur Zahl der Obdachlosen, zu den vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten, zur Altersstruktur der Betroffenen eruieren. Außerdem hätte Hingerl gern geklärt, ob es eine Möglichkeit gäbe, eine zentrale Unterbringungsmöglichkeit über den Landkreis zu organisieren, etwa durch freie Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften, um auch kurzfristig für die Wintermonate eine Lösung anzubieten. Geprüft werden müsste laut SPD auch die Frage, ob Kapazitäten speziell für die Unterbringung obdachloser Frauen vorhanden sind.