4. September 2018, 22:03 Uhr An vier Stationen im Landkreis Bessere Informationen am Bahnsteig

Auch in Eglharting, Grafing-Stadt, Grub und Kirchseeon wird es künftig bessere Informationen am Bahnsteig geben. Mit Mitteln des Freistaats rüstet die Deutsche Bahn an insgesamt 61 Stationen in Bayern, darunter den vier im Landkreis, dynamische Fahrgastinformationsanlagen nach. Sie sollen in den nächsten anderthalb Jahren sukzessive an den Bahnhöfen und Haltepunkten aufgehängt werden. Damit erhalten die Fahrgäste künftig an allen Stationen des S-Bahn-Netzes digitale Informationen zu den nächsten S-Bahn-Zügen - sowohl optisch als auch akustisch. An anderen Stationen im Landkreis gibt es die blauen Anzeiger bereits, auf denen auch zu sehen ist, wie stark sich eine S-Bahn verspätet oder ob ein Zug ausfällt. Die Finanzmittel stammen aus dem Zusatzprogramm des Bayerischen Verkehrsministeriums zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs im Freistaat.