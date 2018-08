7. August 2018, 21:59 Uhr An Poinger Wertstoffinsel Feuerwehreinsatz wegen Farbeimer

Ein ausgelaufener Holzfarbeimer an einer Wertstoffinsel in der Kirchheimer Allee hat die Polizei Poing beschäftigt. Eine aufmerksame Bürgerin hatte am Montagabend der Inspektion mitgeteilt, dass an der Wertstoffinsel eine unbekannte Flüssigkeit, die einen öligen Geruch absondert, aus einem der Container auslief. Da die Polizei nicht mit Sicherheit ausschließen konnte, dass es sich nicht doch um eine umweltschädliche Flüssigkeit handelte und zirka ein Liter der Farbe in Richtung Abwasserkanal floss, wurde die Feuerwehr zu Rate gezogen. Insgesamt waren zur Klärung des Sachverhalts jeweils zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Poing und Gelting, ein Vertreter der Kreisbrandinspektion und ein Gefahrgutspezialist angefordert. Auch diese stellten fest, dass es sich nur um Farbe handelt. Der große Fleck wurde durch die Feuerwehr entsprechend gebunden, zu Schäden im Boden sowie im Abwassersystem kam es laut Polizei nicht.