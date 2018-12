4. Dezember 2018, 22:00 Uhr An Poinger Realschule Auftakt für Aktion "Gemeinde mit Courage"

Der Poinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Oktober einstimmig beschlossen, ein Zeichen gegen wachsende Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit zu setzen und als "Gemeinde mit Courage" durch Projekte und Veranstaltungen die Bevölkerung zu sensibilisieren sowie den Zusammenhalt in der Gemeinde zu stärken. Als Vorbild dazu dienen die Dominik-Brunner-Realschule und die Seerosenschule, die die Auszeichnung "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" tragen. Auch der Landkreis hat in der Sitzung des Kreis- und Strategieausschusses am 12. November dem Antrag "Landkreis mit Courage - Landkreis gegen Rassismus" zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, für die Umsetzung alle Schulleitungen zu sensibilisieren sowie im Rahmen der Bildungsregion die Zielsetzung umzusetzen.

In Poing möchte die Gemeinde nun den Prozess beginnen. Die Auftaktveranstaltung dazu findet am Mittwoch, 12. Dezember, von 18 Uhr in der Dominik-Brunner-Realschule, Seerosenstraße 13 a, statt. "Wir wollen gemeinsam ein Konzept entwickeln, das Poing als weltoffene, tolerante und aktive Gemeinde gegen extremistische Tendenzen auszeichnet", heißt es in einer Pressemitteilung zu der Veranstaltung.