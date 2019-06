20. Juni 2019, 21:50 Uhr An diesem Wochenende Busse statt Züge

Bauarbeiten an der Bahn zwischen Grafing-Bahnhof und Ebersberg

Die Deutsche Bahn arbeitet an ihrem Schienennetz - das hat am kommenden Wochenende auch Auswirkungen auf die Fahrgäste. Weil die DB Netz AG zwei Brücken zwischen Grafing-Bahnhof und Ebersberg erneuert, ist in diesem Bereich kein Zugverkehr möglich. Die S-Bahn München setzt von Freitag, 21. Juni, 0.30 Uhr, durchgehend bis Montag, 24. Juni, 3.30 Uhr, ersatzweise Busse ein. Auch bei der Südostbayernbahn (SOB) kommt es auf der Strecke Wasserburg/Inn Bahnhof und Grafing-Bahnhof zu Zugausfällen. Für die ausfallenden Züge verkehren Ersatzbusse.

Die DB Netz AG erneuert die Eisenbahnbrücken über den Seeoner Bach am Grafinger Ortsausgang und über den Wieshamer Bach neben der Bundesstraße B304. Lärmintensive Arbeiten finden so weit wie möglich tagsüber statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bahn bittet die Anwohner aber um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen.

Fahrplaninformationen finden die Fahrgäste im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern oder über die App der S-Bahn München "München Navigator". Alle Fahrplanänderungen sind in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet und an den Fahrkartenautomaten bereits berücksichtigt. Telefonisch ist der Kundendialog der S-Bahn München unter der Rufnummer (089) 20 35 50 00 zu erreichen. Nähere Informationen zu den Ersatzfahrplänen der Südostbayernbahn erhalten Fahrgäste unter www.suedostbayernbahn.de/baustellen. Telefonisch ist der Kundendialog der SOB montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer (08631) 60 93 33 zu erreichen.